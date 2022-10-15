Глава Новой Каховки назвал цинизмом заявления Киева об ужасах ударов по Украине

На фоне обстрелов в течение нескольких месяцев Новой Каховки ракетами, повреждений домов и инфраструктуры говорить об ужасах ударов по Украине цинично, считает глава администрации города Владимир Леонтьев.

"Вот вы можете представить — 120 ракет за сутки прилетает сюда, в этот маленький город. Или 74 высокоточные ракеты HIMARS за пять часов. 11 часов сирены (воздушной тревоги в сутки). Говорить на этом фоне о каких-то ужасах (высокоточных ударов по инфраструктуре на Украине) цинично и некорректно", — высказался он на видео в Telegram-канале администрации района.

Леонтьев отметил, что ВСУ стреляют по мирной инфраструктуре, в том числе заводам и жилым районам. Нанося удары по Каховской ГЭС, противник провоцирует угрозу возникновения техногенной катастрофы. Чиновник подчеркнул, что только благодаря ПВО город ещё полностью не разрушен.