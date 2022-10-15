Арестович: тупо прилетят инопланетяне и спасут нас

Перед миром и Украиной сейчас есть только две перспективы — или ядерная война, или инопланетяне, которые помогут Киеву установить свои правила.

Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"У нас два выхода. Или взрывная коррекция картины мира и смена антологии через ядерное противостояние. Или второе — тупо прилетают инопланетяне и коррекция антологии и картины мира со всеми вытекающими", — в эфире интернет-канала "Альфа и Омега" сказал киевский чиновник.

Он отметил, что всеобщая ядерная война уже не аргумент для глобальных перемен. Поэтому он "за пришельцев", поскольку ядерная война ничего не поменяет, подытожил Арестович.