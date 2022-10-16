ВСУ проводят перегруппировку войск на Николаевском и Харьковском направлениях

Генштаб Вооружённых сил Украины начал перегруппировку войск на юге страны. В основном это коснётся Николаевского направления, пишет "Военное обозрение".

Российская разведка ведётся уже несколько дней. Командование ВС РФ намерено продолжать отражать атаки, несмотря на потери, поскольку пока у украинской армии имеется численное превосходство.

Сообщается, что в Николаев поступила колёсная техника, а также грузовики и ракетные системы залпового огня (РСЗО). Из севера города переброшена бронетехника. Колонны с резервами ушли на Баштанку, в Прибугское и Галициново.

Наступление ВСУ предполагается на Андреевском и Александровском участках. Отвлекать внимание российских войск будут на Бериславском направлении. Украинская армия стремится выйти к Новой Каховке и Херсону. Не исключаются атаки на Запорожском направлении с последующим выходок к Энергодару и захватом Запорожской АЭС.

Сообщается о второй перегруппировке войск, которая идёт на севере страны. Противник покидает Харьков и движется к Днепропетровску.

Ранее сообщалось, что после наступления ВСУ на Херсонщине Анатолий Шарий предрёк масштабный удар по Украине.