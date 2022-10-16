Военный корреспондент Народной милиции ДНР Павел Грузин ведёт репортаж с места событий. Он рассказывает о подготовке штурмовой группы к нанесению огневого поражения по позициям противника.
Танкисты применили тактику, которая позволяет выполнять задачи с минимальным риском для личного состава и техники. Огонь будет корректироваться с помощью дронов.
Военнослужащий НМ ДНР с позывным "Самара" рассказал, как прошёл штурм укрепрайона "теплица".
"Наши ребята выдвинулись на позицию, мы поддержали их огнём из танка Т-80 и нанесли поражение противнику".
Российские войска продолжают ликвидировать объекты противника в районе населённого пункта Белогоровка, где ВС Украины успели создать мощные укрепрайоны.
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