Танкисты НМ ДНР участвуют в штурме укрепрайона ВС Украины у Белогоровки

Военный корреспондент Народной милиции ДНР Павел Грузин ведёт репортаж с места событий. Он рассказывает о подготовке штурмовой группы к нанесению огневого поражения по позициям противника.

Танкисты применили тактику, которая позволяет выполнять задачи с минимальным риском для личного состава и техники. Огонь будет корректироваться с помощью дронов.

Военнослужащий НМ ДНР с позывным "Самара" рассказал, как прошёл штурм укрепрайона "теплица".

"Наши ребята выдвинулись на позицию, мы поддержали их огнём из танка Т-80 и нанесли поражение противнику".

Российские войска продолжают ликвидировать объекты противника в районе населённого пункта Белогоровка, где ВС Украины успели создать мощные укрепрайоны.