Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" публикуют видео, которое снимает боец украинской армии. На кадрах видна уничтоженная военная техника НАТО под Давыдовым Бродом в Херсонской области. Это и бронеавтомобили из Великобритании Husky TSV, и французские VAB, и старые пикапы и грузовики времён СССР.
Военный комментирует происходящее, рассказывая, что тела убитых увезли. В конце видео видна яма с "двухсотыми". По этическим соображениям Pravda.Ru не публикует жуткие кадры.
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