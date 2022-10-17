Боевики нацбатальона "Азов"* снимали все свои действия на камеру и в качестве отчёта отправляли видео иностранным кураторам, заявил находящийся в заключении майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко.
"Слышал, что они говорили командиру батальона, что снимают видео, какие-то там видеодоказательства. То, что я услышал, что они снимают видео и отправляют это за границу", — рассказал Мищенко РИА Новости.
Речь идёт о действиях нацформирований на заводе "Ильича".
*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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