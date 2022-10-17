Из-за постоянных обстрелов ВСУ, перезапуск энергоблоков Запорожской АЭС пока невозможен, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Пока не будет отодвинута линии соприкосновения, пока не прекратятся обстрелы со стороны боевиков Зеленского и пока не будут восстановлены все линии электропередачи", — пояснил Рогов ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинская сторона ведёт плотные обстрелы не только по самой ЗАЭС, но и критически важной инфраструктуре Энергодара, в том числе и заводу "Энергомаш".
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