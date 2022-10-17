Рогов: перезапуск ЗАЭС невозможен до переноса линии соприкосновения

Из-за постоянных обстрелов ВСУ, перезапуск энергоблоков Запорожской АЭС пока невозможен, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Пока не будет отодвинута линии соприкосновения, пока не прекратятся обстрелы со стороны боевиков Зеленского и пока не будут восстановлены все линии электропередачи", — пояснил Рогов ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинская сторона ведёт плотные обстрелы не только по самой ЗАЭС, но и критически важной инфраструктуре Энергодара, в том числе и заводу "Энергомаш".