Пытаясь прорваться из Мариуполя, украинские боевики рисовали на своих танках и другой технике опознавательные знаки Вооружённых сил России, рассказал пленный майор морской пехоты ВСУ Николай Мищенко.
"Командиром батальона был дан приказ нарисовать на всей технике "зетки", дабы сойти за противника, а также нацепить на всех военнослужащих белые повязки", — пояснил он в интервью РИА Новости.
Таким образом националисты хотели с ходу преодолеть российские блокпосты, но на первом же пропускном пункте был задержан командир бригады, а по остальным боевикам ВКС РФ нанесли бомбовый удар.
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