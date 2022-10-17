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По объектам ВСУ в украинском Запорожье нанесён массированный ракетный удар

Силовые структуры

Ночью 17 октября военные и инфраструктурные объекты в городе Запорожье, который пока находится под контролем Киева, были атакованы крылатыми ракетами и БПЛА.

По сообщению местных жителей, отразить массированный удар ВКС РФ противовоздушная оборона Запорожья не смогла, и в городе прогремело около восьми взрывов.

Уже вторую неделю Вооружённые силы России продолжают методично уничтожать украинскую критическую инфраструктуру высокоточным оружием. Каждое утро воздушная тревога раздаётся над всей территорией Украины.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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