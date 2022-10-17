Губернатор Сумской области Украины сообщил об ударе по объекту инфраструктуры

Украинские власти сообщили о мощном ударе в Сумской области. Об уничтожении критически важного инфраструктурного объекта заявил губернатор региона Дмитрий Живицкий.

По его словам, крылатыми ракетами был уничтожен объект в Роменском районе области.

Ранее сообщалось, что барражирующие боеприпасы ВКС РФ атаковали украинскую столицу. Судя по сообщениям местных жителей, дроны-камикадзе ударили по железнодорожному узлу в Киеве.