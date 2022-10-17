Украинские власти сообщили о мощном ударе в Сумской области. Об уничтожении критически важного инфраструктурного объекта заявил губернатор региона Дмитрий Живицкий.
По его словам, крылатыми ракетами был уничтожен объект в Роменском районе области.
Ранее сообщалось, что барражирующие боеприпасы ВКС РФ атаковали украинскую столицу. Судя по сообщениям местных жителей, дроны-камикадзе ударили по железнодорожному узлу в Киеве.
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