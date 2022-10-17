Участвующие в спецоперации подразделения оснащены новейшими ручными комплексами борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) "Гарпун-3".
"Российские подразделения успешно применяют в ходе военной операции новейшие ручные комплексы противодействия беспилотникам "Гарпун-3". Дроны противника уничтожаются электромагнитным импульсом", — сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на собственный источник.
Как рассказал собеседник издания, "антидроновое" ружьё помогает перехватывать украинские беспилотники с потрясающей эффективностью, что уже десятки раз было доказано на практике.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.