ВС РФ комплексами анти-БЛА "Гарпун-3" перехватили десятки дронов ВСУ

Участвующие в спецоперации подразделения оснащены новейшими ручными комплексами борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) "Гарпун-3".

"Российские подразделения успешно применяют в ходе военной операции новейшие ручные комплексы противодействия беспилотникам "Гарпун-3". Дроны противника уничтожаются электромагнитным импульсом", — сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на собственный источник.

Как рассказал собеседник издания, "антидроновое" ружьё помогает перехватывать украинские беспилотники с потрясающей эффективностью, что уже десятки раз было доказано на практике.