Украинский глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил о сильном пожаре на объекте энергетической инфраструктуры в регионе после ракетного удара ВКС РФ.
"Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилёта работают все службы", — рассказал он в собственном Telegram-канале.
Также ночью 17 октября российские ракеты и беспилотники атаковали военные и инфраструктурные объекты в Запорожье, Сумах и Киеве.
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