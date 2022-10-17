В Днепропетровской области горит объект энергоструктуры после удара ВС РФ

Украинский глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил о сильном пожаре на объекте энергетической инфраструктуры в регионе после ракетного удара ВКС РФ.

"Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилёта работают все службы", — рассказал он в собственном Telegram-канале.

Также ночью 17 октября российские ракеты и беспилотники атаковали военные и инфраструктурные объекты в Запорожье, Сумах и Киеве.