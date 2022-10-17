Второй раз за утро на территории Одессы объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили местные власти.
Ранее сирену включали примерно в 03:00 по московскому времени, однако через три часа она была отменена.
"Внимание! Воздушная тревога", — сказано в свежем обращении властей.
Руководитель Николаевской области Виталий Ким также объявил новую воздушную тревогу в своём регионе. Гражданскому населению порекомендовали спуститься в укрытия.
Утром 17 октября звуки сирены раздались в Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировградской и Черкасской областях Украины.
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