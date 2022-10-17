Минобороны России разрабатывает различные планы по нанесению внушительного урона западным сторонникам Украины и готовится переломить ход военной спецоперации.
"Российский Генштаб и спецслужбы готовят для Кремля варианты того, что можно сделать, чтобы нанести болезненный урон зарубежным сторонникам Украины", — сообщает американское издание The National Interest со ссылкой на собственные источники.
Эксперты из США отмечают, что массированные ракетные удары по украинской критической инфраструктуре — недостаточный ответ за теракт на Крымском мосту. Власти России планируют развернуть общенациональный масштаб спецоперации, чтобы мотивировать всё население страны на победу.
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