Учения НАТО Polaris 21, проведённые в конце 2021 года во Франции, были подготовкой к вступлению альянса в конфликт с Россией. Планы Запада сорвала специальная военная операция РФ на Украине. Об этом пишет "МК" со ссылкой на Blitz.
Журналисты издания получили данные, согласно которым НАТО готовилось к вступлению в вооружённый конфликт с Россией в случае вмешательства страны в ситуацию на Украине.
Силы коалиции, по легенде манёвров, должны были сформировать и направить в район боевых действий авианосную ударную группу, чтобы "остановить вторжение и сохранить суверенитет Украины".
Контекст учений, веротяно, послужил для России сигналом готовности НАТО к началу боевых действий, считают авторы публикации.
Именно поэтому спецоперация фактически предотвратила Третью мировую войну и агрессию со стороны альянса, показав решимость РФ отстаивать свои интересы, заключает издание.
Ранее военкор Куликовский назвал сообщения о переброске в Белоруссию носителей "Кинжалов" сигналом Западу.
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Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.