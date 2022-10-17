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Blitz: НАТО готовилось нанести упреждающий удар по территории России

Силовые структуры

Учения НАТО Polaris 21, проведённые в конце 2021 года во Франции, были подготовкой к вступлению альянса в конфликт с Россией. Планы Запада сорвала специальная военная операция РФ на Украине. Об этом пишет "МК" со ссылкой на Blitz.

Blitz: НАТО готовилось нанести упреждающий удар по территории России

Журналисты издания получили данные, согласно которым НАТО готовилось к вступлению в вооружённый конфликт с Россией в случае вмешательства страны в ситуацию на Украине.

Силы коалиции, по легенде манёвров, должны были сформировать и направить в район боевых действий авианосную ударную группу, чтобы "остановить вторжение и сохранить суверенитет Украины".

Контекст учений, веротяно, послужил для России сигналом готовности НАТО к началу боевых действий, считают авторы публикации.

Именно поэтому спецоперация фактически предотвратила Третью мировую войну и агрессию со стороны альянса, показав решимость РФ отстаивать свои интересы, заключает издание.

Ранее военкор Куликовский назвал сообщения о переброске в Белоруссию носителей "Кинжалов" сигналом Западу.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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