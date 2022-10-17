Военкор: сообщения о переброске в РБ носителей "Кинжалов" — сигнал для Запада

Независимо от того, будут ли на официальном уровне подтверждены сообщения о переброске в Белоруссию гиперзвуковых истребителей МиГ-31, способных нести ракеты "Кинжал", или нет, — это сигнал не столько для Киева, сколько для его хозяев с Запада. Такое мнение высказал военный корреспондент Герман Куликовский.

Он считает, что все цели на территории Украины, которые могут интересовать носителей "Кинжалов", доступны и с территории России. А для того, чтобы продемонстрировать кому-то в НАТО возможную цену эскалации, такой шаг вполне оправдан, заметил репортёр.

Вчера появились сообщения о том, что самолёты МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" кружат над Минском.

Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что в Киеве готовятся к массированному удару "Кинжалами" по объектам критической инфраструктуры.