Независимо от того, будут ли на официальном уровне подтверждены сообщения о переброске в Белоруссию гиперзвуковых истребителей МиГ-31, способных нести ракеты "Кинжал", или нет, — это сигнал не столько для Киева, сколько для его хозяев с Запада. Такое мнение высказал военный корреспондент Герман Куликовский.
Он считает, что все цели на территории Украины, которые могут интересовать носителей "Кинжалов", доступны и с территории России. А для того, чтобы продемонстрировать кому-то в НАТО возможную цену эскалации, такой шаг вполне оправдан, заметил репортёр.
Вчера появились сообщения о том, что самолёты МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" кружат над Минском.
Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что в Киеве готовятся к массированному удару "Кинжалами" по объектам критической инфраструктуры.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.