Руденко заявил, что ВС РФ продвигаются в районе Авдеевки

На западе Донецка активно работает артиллерия российской армии. Об этом заявил военный корреспондент Андрей Руденко. Он подчеркнул, что союзные силы России и Народной милиции продвигаются в районе Авдеевки.

"Движение вперёд!" — написал военкор в своём Telegram-канале.