На западе Донецка активно работает артиллерия российской армии. Об этом заявил военный корреспондент Андрей Руденко. Он подчеркнул, что союзные силы России и Народной милиции продвигаются в районе Авдеевки.
"Движение вперёд!" — написал военкор в своём Telegram-канале.
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