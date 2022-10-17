Во время утренней атаки Киева один из беспилотников "Герань-2" ВКС РФ ударил по зданию национальной энергокомпании "Укрэнерго", в результате чего был повреждён диспетчерский пульт.
По словам украинских источников, в атакованном офисе располагается Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемы Украины.
"В результате цветения Герани повреждён диспетчерский пульт", — заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он отметил, что киевский режим уже долгое время проводит "декоммунизацию" Украины и напомнил украинским властям слова Ленина: "Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны". Поэтому, иронизирует Рогов, ВКС РФ помогают Киеву завершить процесс "декоммунизации".
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