Рогов: ударом по "Укрэнерго" повреждён диспетчерский пульт энергосистемы Украины

Во время утренней атаки Киева один из беспилотников "Герань-2" ВКС РФ ударил по зданию национальной энергокомпании "Укрэнерго", в результате чего был повреждён диспетчерский пульт.

По словам украинских источников, в атакованном офисе располагается Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемы Украины.

"В результате цветения Герани повреждён диспетчерский пульт", — заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он отметил, что киевский режим уже долгое время проводит "декоммунизацию" Украины и напомнил украинским властям слова Ленина: "Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны". Поэтому, иронизирует Рогов, ВКС РФ помогают Киеву завершить процесс "декоммунизации".