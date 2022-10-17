С военных аэродромов, которые расположены в Ростовской и Курской областях, "исчезли" российские истребители МиГ-29. Об этом заявили в Минобороны Украины, ссылаясь на спутниковые снимки. В Киеве отметили, что военные самолёты якобы переместились в неизвестном направлении.
Украинская разведка полагает, что истребители отправили на модернизацию для дальнейшего участия в спецоперации.
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