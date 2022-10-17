Украинская разведка "потеряла" истребители МиГ-29 ВКС РФ на военных аэродромах

С военных аэродромов, которые расположены в Ростовской и Курской областях, "исчезли" российские истребители МиГ-29. Об этом заявили в Минобороны Украины, ссылаясь на спутниковые снимки. В Киеве отметили, что военные самолёты якобы переместились в неизвестном направлении.

Украинская разведка полагает, что истребители отправили на модернизацию для дальнейшего участия в спецоперации.