Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР нанесли удар по целям в Киеве, уничтожая и выводя из строя объекты стратегической важности Украины. Со стороны российских войск был прилёт беспилотного летательного аппарата "Герань-2" ("Шахид"). Дроны пытаются сбить стрелковым оружием.
Издание "Русская Весна" опубликовало новые кадры ударов по объектам противника в Киеве.
Российские БПЛА легко преодолевают систему противовоздушной обороны Украины.
Напоминаем, что главной целью ударов стало энергетическое госпредприятие "Укрэнерго". Из него осуществлялось диспетчерское управление энергосистемой Украины.
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Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.