Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Николаевской, Одесской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу
Военкор: сейчас работа с "Геранью-2" для нас пока тренировка
Медведев: поставки оружия Киеву разрушат все отношения между РФ и Израилем
19FortyFive: величайший враг армии США — она сама
Историк Шаповалов: США превращают Японию в главного антикитайского союзника
Рогов: ВСУ нанесли за сутки 11 ударов по Энергодару в Запорожской области
Политолог Бальбек предложил "фильтровать" деятелей культуры
Ходаковский: мы должны развеять миф о своей непобедимости, чтобы одержать победу
Марочко: Киев перебрасывает резервы под Артёмовск из-за наступления армии РФ

Rusvesna опубликовала кадры ракетных ударов ВС РФ по Киеву

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР нанесли удар по целям в Киеве, уничтожая и выводя из строя объекты стратегической важности Украины. Со стороны российских войск был прилёт беспилотного летательного аппарата "Герань-2" ("Шахид"). Дроны пытаются сбить стрелковым оружием.

Издание "Русская Весна" опубликовало новые кадры ударов по объектам противника в Киеве.

Российские БПЛА легко преодолевают систему противовоздушной обороны Украины.

Напоминаем, что главной целью ударов стало энергетическое госпредприятие "Укрэнерго". Из него осуществлялось диспетчерское управление энергосистемой Украины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
ВС России разбили колонну натовских броневиков ВСУ на Херсонском направлении

Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.

ВС России разбили колонну натовских броневиков ВСУ на Херсонском направлении
Истребители МиГ-29 и Су-27 ВВСУ бьют по Белгороду ракетами AGM-88 HARM из США
Силовые структуры
Истребители МиГ-29 и Су-27 ВВСУ бьют по Белгороду ракетами AGM-88 HARM из США
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили колонну австралийских броневиков Bushmaster PMV ВСУ в зоне СВО
Силовые структуры
Тактика мобильных отрядов при наступлении ВСУ на Херсон вызвала крупные потери
Любовь Степушова Путин вернулся к интенсивному уничтожению энергосистемы Украины Любовь Степушова Людмила Черткова "Образец власти и контроля": популярность идей Путина на Западе растёт Людмила Черткова Сергей Лебедев История дружбы России и Франции: светлые стороны времён Шарля де Голля Сергей Лебедев
Силовые структуры
Украина готовит новый удар по Крымскому мосту после начала ремонта переправы
Силовые структуры
Шарий предрёк масштабный удар по Украине после наступления ВСУ на Херсон
Washington Post: поставки "букетов" из Ирана в РФ набирают обороты
Силовые структуры
Washington Post: поставки "букетов" из Ирана в РФ набирают обороты
Последние материалы
Украинская разведка "потеряла" истребители МиГ-29 ВКС РФ на военных аэродромах
Врач Хухрев: первые признаки деменции — забывчивость и агрессия
Семейный врач Шишкин: главная особенность гриппа — быстрое развитие
Шмыгаль подтвердил удары в Киеве, Сумской и Днепропетровской областях
WarGonzo: британские разведчики занервничали из-за прекращения потока информации
Марочко: ВС РФ уничтожили наёмников при попытке прорыва под Сватово и Кременной
Стратегия Америки: "Россияне должны устроить переворот, а то Путин победит США"
В Хакасии пенсионерка отдала мошеннице 147 тысяч рублей за "снятие порчи"
WarGonzo: иностранцы в Николаеве готовят штурм Херсона
Германия сможет поставить обещанные ПВО IRIS-T на Украину только в 2023 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников