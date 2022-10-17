Rusvesna опубликовала кадры ракетных ударов ВС РФ по Киеву

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР нанесли удар по целям в Киеве, уничтожая и выводя из строя объекты стратегической важности Украины. Со стороны российских войск был прилёт беспилотного летательного аппарата "Герань-2" ("Шахид"). Дроны пытаются сбить стрелковым оружием.

Издание "Русская Весна" опубликовало новые кадры ударов по объектам противника в Киеве.

Российские БПЛА легко преодолевают систему противовоздушной обороны Украины.

Напоминаем, что главной целью ударов стало энергетическое госпредприятие "Укрэнерго". Из него осуществлялось диспетчерское управление энергосистемой Украины.