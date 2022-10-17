В Минобороны РФ заявили, что российские артиллеристы и авиация атаковали 14-ю и 92-ю механизированные бригады армии Украины в районах Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Ивановки, Берестового Харьковской области.
По информации военного ведомства, ВСУ потеряли на Купянском направлении около 160 человек.
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Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.