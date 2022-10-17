МО: ВС России уничтожили ремонтную базу ВСУ в Николаевской области

В Минобороны РФ заявили, что за последние 24 часа Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали склад с топливом и ремонтную базу армии Украины. Как отметили в ведомстве, объекты находились в районах Николаева и Березнеговатого соответственно.