В Минобороны РФ заявили, что за последние 24 часа Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали склад с топливом и ремонтную базу армии Украины. Как отметили в ведомстве, объекты находились в районах Николаева и Березнеговатого соответственно.
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Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.