На Ставрополье установили памятные доски в честь военных, погибших в ходе СВО

В станице Ессентукской Ставропольского края на здании школы появились памятные доски в честь военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции на Украине, пишет newstracker.ru.

По информации издания, мемориальные доски посвящены бойцам Георгию Романову и Николаю Гайдару. Как отметил руководитель Предгорного округа Николай Бондаренко, оба солдата погибли, выполняя боевые задачи.

Он пояснил, что доски, размещённые на территории школы №7, позволят рассказать молодому поколению о героях спецоперации.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае завершились все мероприятия по частичной мобилизации. Власти региона начали оказывать помощь родственникам резервистов. Поддержку получили уже 39 семей.