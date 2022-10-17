В станице Ессентукской Ставропольского края на здании школы появились памятные доски в честь военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции на Украине, пишет newstracker.ru.
По информации издания, мемориальные доски посвящены бойцам Георгию Романову и Николаю Гайдару. Как отметил руководитель Предгорного округа Николай Бондаренко, оба солдата погибли, выполняя боевые задачи.
Он пояснил, что доски, размещённые на территории школы №7, позволят рассказать молодому поколению о героях спецоперации.
Ранее стало известно, что в Ставропольском крае завершились все мероприятия по частичной мобилизации. Власти региона начали оказывать помощь родственникам резервистов. Поддержку получили уже 39 семей.
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