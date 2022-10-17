Руководители МИД Европейского союза в ходе заседания министров сообщили о решении запустить миссию для тренировки солдат ВСУ на территории стран объединения. Вместе с этим западные чиновники пообещали оказать Украине военную поддержку на 500 миллионов евро.
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Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.