Евросоюз утвердил транш военной помощи Киеву на 500 миллионов евро

Руководители МИД Европейского союза в ходе заседания министров сообщили о решении запустить миссию для тренировки солдат ВСУ на территории стран объединения. Вместе с этим западные чиновники пообещали оказать Украине военную поддержку на 500 миллионов евро.