Член Европарламента Макаллистер предложил одалживать Украине западное оружие

Председатель Комитета Европейского парламента по внешней политике Дэвид Макаллистер сообщил журналистам Die Welt*, что Киев мог бы получать западное вооружение на время.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной газеты Die Welt