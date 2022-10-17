Председатель Комитета Европейского парламента по внешней политике Дэвид Макаллистер сообщил журналистам Die Welt*, что Киев мог бы получать западное вооружение на время.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной газеты Die Welt
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Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.