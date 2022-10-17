Согласно сводке Генштаба ВСУ, ВС РФ ведут наступление в районах различных населённых пунктов ВСУ, концентрируя силы на освобождённых территориях. Артиллерия НМ ДНР атакует позиции Вооружённых сил Украины под Майорском.
Меткий шквальный огонь из 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" третьей бригады НМ ДНР накрыл украинских боевиков. Действия российских бойцов корректировались беспилотным летательным аппаратом. Сообщается об убитых и раненых в результате атаки.
Telegram-канал Народной милиции ДНР опубликовал видеоролик, демонстрирующий работу артиллерийских установок.
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Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.