Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что попытки украинцев сбить российские беспилотники говорят об отсутствии в Киеве системы противовоздушной обороны.
"Над Киевом никакой защиты нет, поэтому если эти дураки с автоматами и пистолетами бегают и пытаются сбивать дроны, значит, системы ПВО нет в принципе, она не существует", — сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 1".
Он добавил, что киевская система ПВО существует "только в фантазиях Зеленского и Ермака".
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что призывы бывшего министра МВД Украины Антона Геращенко использовать против беспилотников "Герань" стрелковое оружие, показывают, что ПВО на Украине не справляется.
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