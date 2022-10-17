Посол ЛНР в РФ Мирошник: в Киеве полностью отсутствует система ПВО

Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что попытки украинцев сбить российские беспилотники говорят об отсутствии в Киеве системы противовоздушной обороны.

"Над Киевом никакой защиты нет, поэтому если эти дураки с автоматами и пистолетами бегают и пытаются сбивать дроны, значит, системы ПВО нет в принципе, она не существует", — сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что киевская система ПВО существует "только в фантазиях Зеленского и Ермака".

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что призывы бывшего министра МВД Украины Антона Геращенко использовать против беспилотников "Герань" стрелковое оружие, показывают, что ПВО на Украине не справляется.