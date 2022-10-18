Два медицинских работника получили ранения в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на ЛНР. Об этом заявил мэр Первомайска Сергей Колягин.
По его словам, оба специалиста находились в населённом пункте Новоивановка во время обстрела. Как пояснил Колягин, в момент атаки они ехали на вызов в составе бригады скорой помощи.
"Пострадали два сотрудника больницы", — подтвердил мэр.
Кроме того, при обстреле ВСУ повреждены машина и здание государственного учреждения ЛНР.
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