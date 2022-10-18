Мэр Первомайска: при атаке украинских военных на ЛНР пострадали два медика

Два медицинских работника получили ранения в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на ЛНР. Об этом заявил мэр Первомайска Сергей Колягин.

По его словам, оба специалиста находились в населённом пункте Новоивановка во время обстрела. Как пояснил Колягин, в момент атаки они ехали на вызов в составе бригады скорой помощи.

"Пострадали два сотрудника больницы", — подтвердил мэр.

Кроме того, при обстреле ВСУ повреждены машина и здание государственного учреждения ЛНР.