Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех регионах, подконтрольных киевскому режиму. Об этом пишет Страна.ua.
Ранее сообщалось, что утром 18 октября сирена раздалась в Киевской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях.
"Воздушная тревога уже на всей территории, подконтрольной Украине", — отмечает издание.
Как пояснили в офисе украинского президента Владимира Зеленского, на территории Днепропетровска в результате попадания снарядов серьёзно повреждён объект энергетики.
Кроме того, несколько взрывов прогремели в северной части Кривого Рога. Мэр города Александр Вилкул порекомендовал мирным жителям спуститься в укрытия.
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Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.