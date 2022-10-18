Власти объявили воздушную тревогу на всей территории Украины

Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех регионах, подконтрольных киевскому режиму. Об этом пишет Страна.ua.

Ранее сообщалось, что утром 18 октября сирена раздалась в Киевской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях.

"Воздушная тревога уже на всей территории, подконтрольной Украине", — отмечает издание.

Как пояснили в офисе украинского президента Владимира Зеленского, на территории Днепропетровска в результате попадания снарядов серьёзно повреждён объект энергетики.

Кроме того, несколько взрывов прогремели в северной части Кривого Рога. Мэр города Александр Вилкул порекомендовал мирным жителям спуститься в укрытия.