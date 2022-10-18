Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил три удара по Киеву. Прилёты были по объекту энергетики на левом берегу. Об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.
Предположительно, удар пришёлся по ТЭЦ-6 в Деснянском районе.
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Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.