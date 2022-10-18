В офисе Зеленского подтвердили три попадания по объекту энергетики в Киеве

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил три удара по Киеву. Прилёты были по объекту энергетики на левом берегу. Об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Предположительно, удар пришёлся по ТЭЦ-6 в Деснянском районе.