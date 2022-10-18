Кличко: в Киеве повреждены два объекта критической инфраструктуры

В Киеве в результате утренних ударов повреждены два объекта критической инфраструктуры. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

По его словам, в части города ограничены электро- и водоснабжение.