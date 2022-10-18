Президент Владимир Зеленский сказал, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали 30% электростанций на территории Украины. Из-за ударов по объектам многие жители страны остались без электричества, отметил глава государства.
"Места для переговоров (с Москвой. — Прим. ред.) не осталось", — заключил лидер.
Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что с 10 по 18 октября российские солдаты уничтожили 30-40% украинской энергетической инфраструктуры. По словам специалиста, армия РФ продолжает атаковать объекты.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.