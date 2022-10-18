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Зеленский: с 10 октября ВС РФ повреждено 30 процентов энергоструктуры Украины

Силовые структуры

С 10 октября ВС РФ начали наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В крупных городах страны возникли проблемы с подачей электроэнергии и воды.

Зеленский: с 10 октября ВС РФ повреждено 30 процентов энергоструктуры Украины

Как сообщает президент страны Владимир Зеленский, на сегодняшний день повреждено 30 процентов украинских электростанций. 

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что не все объекты ликвидированы, часть из них ремонтируется. ВС РФ продолжают повторное нанесение ударов по некоторым из них.

"У ВС РФ, безусловно, есть необходимость дорабатывать не до конца уничтоженные объекты, по которым уже наносились удары и которые на Украине спешно пытаются восстановить", — комментирует Рожин.

По его мнению, единая структура энергосистемы противника при сохранении темпов ударов будет уничтожена к концу октября — началу ноября.

Ранее Алексей Леонков объяснил, по какому принципу наносятся методические удары по энергетическим объектам Украины.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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