Хатылев назвал неочевидный смысл атак БПЛА ВС РФ на Украине: оставить без ракет

Советника главы офиса президента Украины Алексей Арестович обеспокоен российскими дронами "Герань-2". Он полагает, что через беспилотники Россия "подобрала ключик к ПВО" ВСУ. Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования спецназначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев рассказал про тактику российских войск.

Он поясняет, что у ВСУ остаётся всё меньше ракет. Так, для комплексов "Бук" необходим большой расход. Но украинская армия прикрывала ракетами движение своих войск, применяя советскую тактику, поэтому боеприпасов остаётся мало.

"Причем в сравнении с С-300, значительно меньше. А если говорить про маленькие комплексы "Оса", "Ока" и прочее, то, думаю, там осталось вообще минимальное количество ракет", — рассказал Хатылев в беседе с "МК".

Из этого следует, что эффективная тактика ВС РФ с нанесением ударов БПЛА-камикадзе может оставить ПВО Украины без ракет.