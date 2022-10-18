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Военных ВСУ в тренировочных лагерях ЕС обучат теории и практике по уставам НАТО

Силовые структуры

ЕС создаёт у себя тренировочные базы для обучения военных украинской армии. На данный проект выделено порядка 106 миллионов евро. 12 тысяч солдат ВСУ начнут тренировки у инструкторов НАТО уже в ноябре текущего года.

Военных ВСУ в тренировочных лагерях ЕС обучат теории и практике по уставам НАТО

Военные эксперты разъяснили, кого будет готовить Евросоюз из украинских военнослужащих. Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош сообщает, что при обучении будет учитываться опыт ВСУ с начала СВО.

"Поскольку в конфликте масштабно используются дальнобойное и высокоточное оружие и сухопутные войска, можно предположить, что в первую очередь в странах ЕС будут готовиться мотострелки и специалисты других специальностей: водители бронетранспортеров, танковых экипажей, специалисты артиллерийских и ракетных войск. Вероятно, планируется и обучение украинских пилотов для полётов на самолётах американского производства В16 и А10", — рассказал эксперт в беседе с газетой "ВЗГЛЯД".

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин полагает, что солдат ВСУ инструкторы НАТО, скорее всего, обучат использованию техники, которая поступает от Альянса. Это и системы ПВО, и артиллерия, и различные виды БПЛА, и средства РЭБ.

"Их обучают и теории — уставам НАТО и стран НАТО. Концепция различается, но в целом всё то же самое. По сравнению с тем, чему учат на наших полигонах, отличий немного. Правда, в уставе НАТО больше инициативы отдаётся командирам низового звена. Считается, что они видят поле боя и не просто докладывают наверх, не просто получают приказы от командования, а имеют право на инициативу — это главное отличие", — говорит Козюлин.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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