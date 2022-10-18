Ранее в местных СМИ Пермского края появилась информация о том, что частичная мобилизация в регионе уже завершилась. Журналисты при этом опирались на сделанные ранее высказывания главы Минтербеза края Виктора Батмазова, сообщившего о том, что выдачу повесток больше проводить не планируется.
Однако по уточнённым данным, предоставленным пресс-службой Минтербеза Пермского края, о завершении частичной мобилизации ещё говорить преждевременно.
Как уточняет properm.ru со ссылкой на пермского военкома Александра Коковина, когда будут свободны места в учебках для мобилизованных, туда повестками вновь будут направлены новые призывники.
Ранее президент РФ Владимир Путин обещал завершение частичной мобилизации в стране к концу октября.
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