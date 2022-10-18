Частичная мобилизация в Пермском крае всё ещё продолжается

Ранее в местных СМИ Пермского края появилась информация о том, что частичная мобилизация в регионе уже завершилась. Журналисты при этом опирались на сделанные ранее высказывания главы Минтербеза края Виктора Батмазова, сообщившего о том, что выдачу повесток больше проводить не планируется.

Однако по уточнённым данным, предоставленным пресс-службой Минтербеза Пермского края, о завершении частичной мобилизации ещё говорить преждевременно.

Как уточняет properm.ru со ссылкой на пермского военкома Александра Коковина, когда будут свободны места в учебках для мобилизованных, туда повестками вновь будут направлены новые призывники.

Ранее президент РФ Владимир Путин обещал завершение частичной мобилизации в стране к концу октября.