ВСУ потеряли ЗРК С-300 и взвод HIMARS в ДНР

Российская армия поразила две артиллерийские батареи Вооружённых сил Украины в Херсонской области и взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Также армия РФ уничтожила три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-5 и станцию космической связи Центра правительственной связи Украины.

Помимо этого, около села Петропавловка (ДНР) был выведен из строя украинский зенитно-ракетный комплекс С-300, отметили в оборонном ведомстве РФ.