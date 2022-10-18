Российская армия поразила две артиллерийские батареи Вооружённых сил Украины в Херсонской области и взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Также армия РФ уничтожила три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-5 и станцию космической связи Центра правительственной связи Украины.
Помимо этого, около села Петропавловка (ДНР) был выведен из строя украинский зенитно-ракетный комплекс С-300, отметили в оборонном ведомстве РФ.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.