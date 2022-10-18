ВСУ концентрируют силы для попытки прорыва на Лисичанском направлении

Атакующим боевикам ВСУ отпор дают луганские защитники. Под Артёмовском идут бои и танковые дуэли, противник укрепил район близ жилых домов. Город находится в полукольце. Корреспондент "Первого канала" Дмитрий Кулько рассказывает о ситуации в регионе.

Танковый взвод 57-й бригады бьёт по укрепрайонам и позициям противника, расширяя плацдарм для наступления. Так, сообщается об уничтожении опорного пункта ВСУ. Точным ударом осколочно-фугасного снаряда удалось полностью разбить укрепление. Такими снарядами, в основном, работают танкисты из-за их эффективности.

Позиции ВСУ завалены западными противотанковыми комплексами, но наши бойцы уходят от огня и отвечают на него в танковых дуэлях.