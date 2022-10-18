iNews: системы NASAMS станут разочарованием для Украины

Киевский режим вот уже несколько месяцев уговаривает страны НАТО передать системы ПВО. Причём настаивает на предоставлении самых передовых. С увеличением числа ударов по территории Украины в последнее время Киев практически в режиме 24/7 требует скорейшего предоставления систем противовоздушной обороны.

На Западе обещали помочь. В частности, речь идёт о поставках нескольких зенитных комплексов NASAMS малой и средней дальности. Ожидается, что первые NASAMS украинская армия получит уже к концу месяца. Вот только поможет ли это изменить ситуацию?

Системы NASAMS считаются эффективными при обнаружении и уничтожении ракет, беспилотников, самолётов. Подобные системы развёрнуты для защиты воздушного пространства вокруг американской столицы. Но у этих систем есть и большие недостатки.

Как уже было сказано, работают эти системы на малой и средней дальности. И большинство западных экспертов полагает, что NASAMS не смогут справиться с массированными ударами.

"Кроме того, они не обеспечивают никакой защиты от баллистических ракет, которые падают с большой высоты, чтобы поразить свои цели", — сказано в публикации издания iNews (перевод "ПолитРоссия").

В статье сказано, что повлиять на ситуацию могли бы несколько батарей систем Patriot. Вот только чтобы их применять, на Украину потребовалось бы отправить и американских операторов. Что означало бы прямое участие США в конфликте.

Но помимо этого ранее были сообщения, что системы Patriot в дефиците и в самих странах НАТО. То есть чтобы передать Украине хотя бы несколько батарей, требуется, чтобы несколько государств альянса от них отказались. И неважно, будут ли они переданы насовсем или во "временное пользование" (с учётом большого риска уничтожения). Пойти на это желающих до сей поры не было. И вряд ли таковые появятся.