Бои глазами "Отважных": сватовско-кременская оборона продолжается

Сватовско-кременская операция по защите освобождённых рубежей Донбасса продолжается.

Военные корреспонденты "Русской Весны" предоставили видео, где на кадрах видны бои глазами спецназа группировки "О".

Военнослужащие отряда "Отважных" российской армии не дают продохнуть националистам киевского режима ни днем, ни ночью.

Реактивные системы залпового огня, артиллерия и военные лётчики наносят удары по боевикам ВСУ. В тёмное время суток российская армия активно использует осветительные боеприпасы "Люстра".

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