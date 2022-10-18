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Адвокат: придёт время и ООН призовёт к ответу всех неонацистов киевского режима

Силовые структуры

Совет Организации Объединенных Наций по правам человека 18 октября заявил о преступлениях военнослужащих армии Украины против российских пленных.

Адвокат: придёт время и ООН призовёт к ответу всех неонацистов киевского режима

Однако сейчас вряд ли будут последствия, и вряд ли начнутся какие-то международные расследования.

В этом уверен адвокат Дмитрий Аграновский.

"Но не потому что они невозможны, а потому что, например, для создания трибунала по некой стране нужен консенсус стран, а сейчас, естественно, члены Совета безопасности ООН вовлечены в конфликт с разных сторон. И поэтому консенсусным решением создать такой трибунал будет практически невозможно", — в интервью изданию Pravda. Ru сказал юрист.

В пример он привёл опыт по бывшей Югославии. Тогда трибунал был создан как раз точечным решением Совета безопасности, но потом превратился в полное позорище и надругательство над правосудием, показав себя абсолютно недееспособным органом.

Но говорить об этом необходимо, убеждён адвокат, всё-таки две трети стран в мире в конфликт не вовлечены и готовы нас слушать.

"Эта работа совершенно не напрасная. Видите, с огромным скрипом, но, всё-таки Совет безопасности начал играть не только в одни ворота, но обратил внимание и на наши какие-то доводы. Будем надеться, что это станет тенденцией. Всё тогда", — подытожил Аграновский.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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