Военкор Руденко сообщил, что "Герани-2" долетели до энергосистемы Запорожья

Утром 18 октября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. ВС РФ поражают военные и инфраструктурные объекты в городе Запорожье, находящимся под контролем киевского режима.

Вечером военный корреспондент Андрей Руденко сообщил об очередном прилёте беспилотных летательных аппаратов РФ и взрывах.

"Герани-2" долетели до энергосистемы этого города", — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее в Запорожье были замечены российские БПЛА. В результате атаки с использованием дронов возникло возгорание на объекте инфраструктуры, один снаряд поразил складские помещения.