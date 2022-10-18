Утром 18 октября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. ВС РФ поражают военные и инфраструктурные объекты в городе Запорожье, находящимся под контролем киевского режима.
Вечером военный корреспондент Андрей Руденко сообщил об очередном прилёте беспилотных летательных аппаратов РФ и взрывах.
"Герани-2" долетели до энергосистемы этого города", — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее в Запорожье были замечены российские БПЛА. В результате атаки с использованием дронов возникло возгорание на объекте инфраструктуры, один снаряд поразил складские помещения.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.