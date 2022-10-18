На объекте инфраструктуры в подконтрольном киевскому режиму Запорожье начался пожар при атаке с использованием дронов.
По словам руководителя областной военной администрации Александра Старуха, на территории города заметили беспилотные летательные аппараты Shahed.
"В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры", — подтвердил чиновник.
Он также подчеркнул: один снаряд попал в складские помещения.
Утром 18 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Мирным жителям посоветовали спуститься в укрытия.
Как отметил заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко, во время обстрела повреждены объекты инфраструктуры в Днепропетровске и Киеве.
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Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.