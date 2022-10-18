Старух: в результате атаки с воздуха в Запорожье загорелся объект инфраструктуры

На объекте инфраструктуры в подконтрольном киевскому режиму Запорожье начался пожар при атаке с использованием дронов.

По словам руководителя областной военной администрации Александра Старуха, на территории города заметили беспилотные летательные аппараты Shahed.

"В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры", — подтвердил чиновник.

Он также подчеркнул: один снаряд попал в складские помещения.

Утром 18 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Мирным жителям посоветовали спуститься в укрытия.

Как отметил заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко, во время обстрела повреждены объекты инфраструктуры в Днепропетровске и Киеве.