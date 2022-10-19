Почти половина боевиков нацбатальона "Азов"* принимала наркотики в ходе службы, заявил пленный военнослужащий полка Ренат Алиев.
"Процентов 50, может больше, — пояснил пленный РИА Новости. — Траву курили… Периодически бухали, в основном".
По его словам, многие забирали из аптечек кетамин и другие сильнодействующие препараты.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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