Пленный ВСУ: половина боевиков "Азова"* принимала наркотики

Почти половина боевиков нацбатальона "Азов"* принимала наркотики в ходе службы, заявил пленный военнослужащий полка Ренат Алиев.

"Процентов 50, может больше, — пояснил пленный РИА Новости. — Траву курили… Периодически бухали, в основном".

По его словам, многие забирали из аптечек кетамин и другие сильнодействующие препараты.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.