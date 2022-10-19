Украинские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук" и "Оса-АКМ" дорабатывали специалисты НАТО. Согласно информации, вооружение специально переориентировали на ведение боёв в ходе спецоперации.
"Самые опасные для фронтовой авиации сейчас — это ЗРК "Бук" и "Оса-АКМ", доработанные европейцами, специалистами из НАТО", — сообщил источник ТАСС.
По его словам, захват цели ЗРК ведёт не с помощью радиолокационной станции, а с помощью оптики.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.