Украинские комплексы "Бук" и "Оса" дорабатывали специалисты НАТО

Украинские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук" и "Оса-АКМ" дорабатывали специалисты НАТО. Согласно информации, вооружение специально переориентировали на ведение боёв в ходе спецоперации.

"Самые опасные для фронтовой авиации сейчас — это ЗРК "Бук" и "Оса-АКМ", доработанные европейцами, специалистами из НАТО", — сообщил источник ТАСС.

По его словам, захват цели ЗРК ведёт не с помощью радиолокационной станции, а с помощью оптики.