Воздушная тревога звучит в Полтавской и Черниговской областях Украины, сообщили региональные власти Незалежной.

"Внимание, 4.09, воздушная тревога в Черниговской области", — говорится в сообщении.

Кроме того, украинцев призвали не покидать укрытия.

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