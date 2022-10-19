Воздушная тревога звучит в Полтавской и Черниговской областях Украины, сообщили региональные власти Незалежной.
"Внимание, 4.09, воздушная тревога в Черниговской области", — говорится в сообщении.
Кроме того, украинцев призвали не покидать укрытия.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.