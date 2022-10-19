Утром 19 октября в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны в районе Северной стороны.
Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, по предварительным данным, сбили беспилотный летающий аппарат ВСУ в районе аэродрома Бельбек.
Он также обратился к жителям города и попросил их сохранять спокойствие.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.