Над аэродромом Бельбек в Севастополе сбили украинский беспилотник

Утром 19 октября в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны в районе Северной стороны.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, по предварительным данным, сбили беспилотный летающий аппарат ВСУ в районе аэродрома Бельбек.

Он также обратился к жителям города и попросил их сохранять спокойствие.