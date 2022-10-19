Энергодар полностью обесточен после ракетного удара ВСУ по подстанции

Украинские боевики нанесли ракетный удар по электроподстанции "Луч", в результате которого было нарушено энергоснабжение города, заявили власти Энергодара.

"Энергодар полностью обесточен из-за ракетного удара по подстанции "Луч", ведутся восстановительные работы", — сообщил глава городской администрации Александр Волга.

По данным муниципалитета, удар был нанесён из американской ракетной системы HIMARS.