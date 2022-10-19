Украинские боевики нанесли ракетный удар по электроподстанции "Луч", в результате которого было нарушено энергоснабжение города, заявили власти Энергодара.
"Энергодар полностью обесточен из-за ракетного удара по подстанции "Луч", ведутся восстановительные работы", — сообщил глава городской администрации Александр Волга.
По данным муниципалитета, удар был нанесён из американской ракетной системы HIMARS.
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