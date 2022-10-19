Глава ОВА Старух: объект критической инфраструктуры загорелся в Запорожье

Глава Запорожской обладминистрации, которая находится под контролем киевского режима, Александр Старух заявил, что по объекту критической инфраструктуры был нанесён удар. По его словам, в результате атаки произошло возгорание. Пострадавших нет.

"Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из сел Запорожского района… На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет", — написал Старух в своем Telegram-канале.