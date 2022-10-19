Глава Запорожской обладминистрации, которая находится под контролем киевского режима, Александр Старух заявил, что по объекту критической инфраструктуры был нанесён удар. По его словам, в результате атаки произошло возгорание. Пострадавших нет.
"Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из сел Запорожского района… На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет", — написал Старух в своем Telegram-канале.
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