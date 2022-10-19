Украинские войска нанесли удар по белгородскому аэропорту, который не функционирует. Эксперты польского издания Defence24 убеждены, что объект используется российскими ВКС.
Аналитики отметили, что точная информация о потерях России в результате атаки по "военно-воздушной базе" в Белгороде отсутствует. Однако Москва заявила, что два украинских самолёта были поражены системой противовоздушной обороны (ПВО) С-300.
По данным польского издания, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) зафиксировал присутствие Су-24 и Су-27 уже над Полтавской областью. Оба самолёта были ликвидированы на расстоянии более 200 километров, что является рекордом для российского С-300.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.