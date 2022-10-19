Defence24: ПВО РФ могут сбивать украинские самолёты за сотни км от линии фронта

Украинские войска нанесли удар по белгородскому аэропорту, который не функционирует. Эксперты польского издания Defence24 убеждены, что объект используется российскими ВКС.

Аналитики отметили, что точная информация о потерях России в результате атаки по "военно-воздушной базе" в Белгороде отсутствует. Однако Москва заявила, что два украинских самолёта были поражены системой противовоздушной обороны (ПВО) С-300.

По данным польского издания, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) зафиксировал присутствие Су-24 и Су-27 уже над Полтавской областью. Оба самолёта были ликвидированы на расстоянии более 200 километров, что является рекордом для российского С-300.